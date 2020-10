Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour le Qatar avec Kylian Mbappé !

Publié le 12 octobre 2020 à 18h45 par A.M.

Bien qu'il soit le plus grand objectif du Real Madrid, Kylian Mbappé est encore loin d'avoir quitté le PSG. Et pour cause, la crise sanitaire n'a pas épargné les finances du club merengue.

Arrivé durant l'été 2017 sous la forme d'un prêt avec option d'achat pour un total de 180M€, Kylian Mbappé n'avait pas hésité à snober le Real Madrid ou encore le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Toutefois, alors que son contrat prend fin en juin 2022, l'ancien Monégasque, qui n'a toujours pas prolongé son bail, pourrait bien faire l'objet d'offensives concrètes l'été prochain, notamment venant du Real Madrid qui en a fait son objectif prioritaire pour les prochains mercatos. Toutefois, avec la crise sanitaire et son impact sur les finances des clubs, la donne a changé.

Le Real Madrid ne pourrait pas faire un transfert supérieur à 100M€