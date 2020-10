Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup de l'été de Leonardo, c'est lui !

Publié le 12 octobre 2020 à 15h30 par Arthur Montagne

Bien que le PSG se soit renforcé de façon importante dans les dernières heures du mercato, la prolongation de Presnel Kimpembe pourrait bien être le plus joli coup réalisé par Leonardo. Et pour cause, le joueur formé au PSG brille depuis le début de la saison. Analyse.

C'est presque passé inaperçu, mais en tout début de mercato, le contrat de Presnel Kimpembe a été prolongé, un peu contre toute attente. En effet, le défenseur formé au PSG avait un contrat encore assez long puisqu'il y a deux ans, il avait déjà étendu son bail jusqu'en 2023. La surprise a donc été totale lorsque le club de la capitale a annoncé le 11 juillet dernier la signature d'un nouveau contrat pour Presnel Kimpembe désormais lié au PSG jusqu'en juin 2024. Toutefois, Leonardo a voulu envoyer un signal fort au défenseur de 24 ans. Après Marco Verratti en novembre dernier et Marquinhos en début d'année, le Champion du monde est le troisième joueur à étendre son bail pour avoir un contrat de quatre ans. Preuve que Presnel Kimpembe est un joueur sur lequel comptent les Parisiens pour l'avenir. Nommé vice-capitaine de son club formateur, le natif de Beaumont-sur-Oise fait donc partie des joueurs qui incarnent le présent et le futur du PSG.

Kimpembe, taille patron au PSG...

Et Presnel Kimpembe prouve clairement que le PSG a bien fait de lui accorder sa confiance. Il faut dire que ce n'était pas évident. Après des débuts impressionnants dans le monde professionnel, avec en point d'orgue une prestation exceptionnelle au marquage de Lionel Messi contre le FC Barcelone en 2017, le défenseur central a ensuite un peu stagné, ce qui ne l'a pas empêché d'être convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2018 qu'il a vécu dans la peau de la doublure de Samuel Umtiti. Sa saison post-Mondial a d'ailleurs été poussive, mais Presnel Kimpembe, qui montait en puissance depuis le début de l'année, semble enfin avoir retrouvé son meilleur niveau et confirme toutes les promesses entrevues depuis le début de sa carrière. Titulaire indiscutable aux côtés de Marquinhos, le Titi parisien s'impose presque comme le patron de la défense du PSG, muselant parfaitement ses adversaires et affichant une concentration qu'on ne lui connaissait pas. Habitué à briller dans les grands matches, Kimpembe se distinguait également par ses sautes de concentration régulières. Un défaut qu'il semble avoir gommé comme l'expliquait Thomas Tuchel après la victoire contre Angers (6-1) : « Il est très très fort. C'est un caractère très spécial, un peu fou, et c’est très bien, car ça veut dire qu'il est toujours courageux. Il a été vraiment dans son match, concentré, totalement fiable avec et sans le ballon. Il a pu manquer un peu de concentration par le passé, mais il a beaucoup progressé ces dernières semaines. Je suis très heureux de ses performances . »

... et en équipe de France !