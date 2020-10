Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel peut garder espoir dans ce dossier !

Publié le 12 octobre 2020 à 14h15 par La rédaction

Alors que le prêt de William Saliba à l’ASSE a échoué dans les dernières heures du mercato en raison d’une erreur administrative, Claude Puel aurait encore une chance d’obtenir les services de son ancien défenseur.

Recruté en provenance de l’ASSE l’été dernier, William Saliba n’a pourtant toujours pas porté les couleurs d’Arsenal depuis son arrivée. Prêté à l’ASSE la saison passée, le jeune défenseur de 19 ans a été l’une des seules satisfactions d’une saison relativement compliquée pour le club du Forez. Après avoir tenté une première fois de prolonger le prêt de William Saliba en juillet dernier pour l'avoir lors de la finale de la Coupe de France, l'ASSE est de nouveau passé à l'offensive suite au départ de Wesley Fofana dans les derniers jours du mercato. Claude Puel avait fait de Saliba sa priorité en défense, mais un problème administratif a fait capoter l'opération. Toutefois, tout ne serait pas perdu pour les Verts .

Saliba ne devrait pas être prêté en Championship !