Mercato - PSG : Unai Emery affiche un gros regret sur son passage à Paris !

Publié le 12 octobre 2020 à 11h30 par Arthur Montagne

Passé sur le banc du Paris Saint-Germain entre 2016 et 2018, Unai Emery a retrouvé l'Espagne après deux expériences à l'étranger. Un soulagement pour le technicien basque qui peut à nouveau communiquer de manière efficace

Après avoir brillé en Liga et notamment avec le FC Séville, où il a remporté trois Ligue Europa de suite, Unai Emery a décidé de poursuivre l'aventure à l'étranger. C'est ainsi qu'en 2016, il est nommé sur le banc du PSG afin de remplacer Laurent Blanc. Le technicien basque a laissé une trace en demi-teinte à Paris, étant capable du meilleure, à l'image des victoires contre le Barça (4-0), l'OM (5-1) ou Monaco (4-1), comme du pire à commencer par la remontada subie contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. En 2018, il n'est donc pas conservé et rebondit très rapidement à Arsenal où son bilan ne sera pas mémorable. Ces deux périodes sont d'ailleurs symbolisées par les problèmes rencontrés par Unai Emery pour communiquer qui a tenu à apprendre le français et l'anglais afin de se faire comprendre. Deux langues qu'il maitrise bien évidemment moins bien que l'espagnol, sa langue maternelle. De retour en Liga depuis cet été et son arrivée sur le banc de Villarreal, le technicien basque se réjouit donc de pouvoir parfaitement faire passer son message.

Emery regrette de ne pas avoir pu mieux communiquer

Dans une interview accordée à El Periodico Mediterraneo , Unai Emery s'est ainsi réjoui de son retour en Espagne afin de communiquer de manière plus fluide avec ses joueurs : « Pouvoir parler en espagnol ? Plusieurs de mes proches m'en ont parlé. Roberto Olabe m'a dit que mes performances seraient meilleures, avec la meilleure transmission de la langue, en Espagne. En France, j'ai dû passer du temps à apprendre le français. J'aime lire et étudier des aspects tels que le leadership ou la gestion de groupe. Et il est important pour moi de parler beaucoup aux joueurs. C'est pourquoi à Paris, même si je parlais en français et que je faisais des exposés de 20 minutes, je n'avais pas la même capacité à communiquer. En Angleterre, c'est la même chose . » Base de sa méthode, la communication n'a donc pas été optimale pour Unai Emery au PSG et Arsenal. Une situation qui complique donc la transmission de ses consignes.

