Mercato - Real Madrid : Emery annonce la couleur à Zidane dans ce dossier très tendu !

Publié le 12 octobre 2020 à 11h00 par A.M.

Prêté par le Real Madrid à Villarreal, Takefusa Kubo (19 ans) est très peu utilisé par Unai Emery ce qui déplaît au sein du club merengue. Mais l'ancien entraîneur du PSG explique sa stratégie.

Grand espoir du Real Madrid, Takefusa Kubo, arraché au nez et à la barbe du FC Barcelone et du PSG en 2019, continue de s'aguerrir en Liga. Auteur d'une saison très prometteuse à Majorque, l'ailier japonais continue sa progression cette saison à Villarreal où il est de nouveau prêté. Sous les ordres d'Unai Emery, il était attendu que Takefusa Kubo poursuive sur sa lancée et confirme les promesses entrevues la saison dernière avec une équipe plus forte que Majorque. C'était en tout cas le plan du Real Madrid, mais Unai Emery met à mal la stratégie merengue . En effet, en cinq journées, Takefusa Kubo n'a disputé que 54 petites minutes, un temps de jeu bien loin des attentes du joueur, mais également du Real Madrid qui envisagerait de casser le prêt du jeune japonais afin de le prêter dans la foulée dans un club qui le ferait plus jouer. Conscient de la situation, Unai Emery a toutefois tenu à mettre les choses au clair en expliquant sa gestion.

Emery sort du silence pour Kubo