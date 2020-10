Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces révélations sur le dossier Gareth Bale !

Publié le 12 octobre 2020 à 7h00 par La rédaction

Dans le dur au Real Madrid, Gareth Bale a fait ses valises cet été. Le Gallois de 31 ans est retourné à Tottenham en prêt. Il toucherait néanmoins une somme faramineuse en Angleterre où il pourrait rester plus longtemps que prévu.

Après de nombreux mois dans le doute au Real Madrid, Gareth Bale a été poussé vers la sortie par Zinédine Zidane cet été. L'international Gallois a trouvé un point de chute dans son ancien club de Tottenham. Gareth Bale toucherait d’ailleurs le pactole en Angleterre. Selon les informations de The Guardian , Gareth Bale gagnerait 385 000€ par semaine. Il est aussi expliqué qu’une fois les bonus accumulés, le Gallois toucherait la somme de 165M€ sur la totalité de son contrat avec le Real Madrid, qui expire en juin 2022.

Un transfert définitif en cas de prêt concluant ?