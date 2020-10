Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : L'énorme plan de Zidane pour éviter un nouveau cas Bale... avec Hazard !

Publié le 11 octobre 2020 à 13h00 par La rédaction

Souvent blessé et pas convaincant sur le pré, Eden Hazard est toujours chéri par le Real Madrid pour retrouver le joueur qu'il était à Chelsea. Et Zinédine Zidane a une stratégie pour cette saison.

Recruté 115M€ par le Real Madrid l'été dernier, Eden Hazard peine à s'imposer. Pourtant à Chelsea, l'ailier belge a démontré l'étendu de son potentiel. Suffisamment pour être repéré par les merengue et les rejoindre. Le rêve de sa carrière. Mais depuis, l'international de 29 ans vit un petit cauchemar. Ecarté des terrains depuis fin septembre, Eden Hazard a déjà connu sept blessures depuis le début de son aventure au Real. Et déjà 35 matches manqués à cause de son physique. Cette situation tend à rappeler celle de Gareth Bale. Mais le club veut justement éviter de prendre la même tournure avec un nouvel ailier de talent.

Préparation mentale et physique pour Hazard