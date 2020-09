Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Eden Hazard peut compter sur un soutien de poids au Real

Publié le 20 septembre 2020 à 5h00 par T.M.

Arrivé l’été dernier au Real Madrid, Eden Hazard se montre pour le moment très décevant. Néanmoins, Thibaut Courtois ne semble pas s’en faire pour son coéquipier et compatriote.

Recruté pour faire oublier Cristiano Ronaldo, Eden Hazard avait une énorme pression en débarquant au Real Madrid. Alors que son transfert aurait finalement coûté 160M€, le Belge devait donc répondre sur le terrain. Toutefois, entre les blessures, une condition physique qui fait débat et des performances décevantes, les bilans ne sont actuellement pas à la hauteur pour l’ancien de Chelsea. Hazard va donc vite devoir relever la tête pour ce nouvel exercice avec le Real Madrid. En effet, la presse espagnole annonçait dernièrement que Florentino Pérez pourrait même ouvrir la porte à un départ l’été prochain si Eden Hazard ne répondait pas aux attentes cette saison.

« Il pourra nous aider à gagner des matchs »