Real Madrid - Malaise : Une star de Zidane vole au secours de Gareth Bale !

Publié le 7 octobre 2020 à 0h00 par A.D.

Alors que Gareth Bale a été sous le feu des critiques ces dernières saisons au Real Madrid, Luka Modric a tenu à prendre sa défense.

En grande difficulté au Real Madrid, Gareth Bale a rejoint Tottenham cet été pour se relancer. L'occasion d'oublier les dernières années de calvaire qu'il a vécu dans le club merengue. Alors que Gareth Bale a été vivement critiqué ces dernières saisons, Luka Modric a tenu à mettre les points sur le i. Lors d'un entretien accordé à El Partidazo de COPE , le milieu de terrain du Real Madrid a apporté tout son soutien à son ancien coéquipier.

«Gareth Bale ne s'est pas beaucoup mélangé, mais...»