Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale justifie clairement son départ !

Publié le 27 septembre 2020 à 15h30 par Amadou Diawara

Au plus mal au Real Madrid, Gareth Bale a été prêté à Tottenham cet été. Alors qu'il a l'occasion de retrouver des couleurs chez les Spurs, l'international gallois a fait part de son immense plaisir de faire son retour dans le club londonien.

Gareth Bale voit le bout du tunnel. Dans une situation critique au Real Madrid, l'international gallois est un indésirable de Zinedine Zidane depuis plusieurs mois. Poussé vers la sortie lors des dernières fenêtres de transferts, Gareth Bale a enfin trouvé preneur. Il y a quelques jours, l'attaquant de 31 ans a fait son retour à Tottenham. Prêté jusqu'à la fin de la saison chez les Spurs , Gareth Bale s'est livré sur son départ du Real Madrid et a confié qu'il n'avait aucun regret malgré ses grosses difficultés de ces dernières saisons.

«J'avais envie de changement depuis un petit moment, mais...»

Avant la confrontation entre Tottenham et Newcastle, Gareth Bale s'est confié à Sky Sports . Lors de cet entretien, le nouveau protégé de José Mourinho en a rajouté une couche sur son départ du Real Madrid et son retour à Tottenham. « Je suis heureux d'être de retour. J'aime ce club de tout mon coeur. J'ai de très bons souvenirs ici et je suis très heureux et confiant. Je monte en puissance. Mon départ du Real Madrid ? Il était temps de changer. J'avais envie de changement depuis un petit moment, mais cela ne s'était pas concrétisé. Ce club représente beaucoup pour moi. Il m'a donné des opportunités et j'ai senti que c'était le bon moment pour revenir. J'ai le sentiment que le club va toujours dans la bonne direction et je voulais en faire partie. Je veux juste profiter de mon football. A Madrid, c'était un peu plat pendant un moment, ce que tout le monde a pu voir. Quand on n'est pas heureux, c'est difficile de jouer au plus haut niveau » , a-t-il expliqué.

«J'aime ce club de tout mon coeur»