Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane interpelle Gareth Bale après son départ !

Publié le 25 septembre 2020 à 15h30 par Amadou Diawara mis à jour le 25 septembre 2020 à 15h33

Dans une situation critique au Real Madrid, Gareth Bale a quitté la Maison-Blanche et fait son retour à Tottenham. Interrogé en conférence de presse sur le départ du Gallois, Zinedine Zidane a lâché ses vérités.

Gareth Bale voit le bout du tunnel. Alors qu'il ne fait plus partie des plans de Zinedine Zidane, l'international gallois a enfin trouvé un nouveau club. Ancien de Tottenham, Gareth Bale vient d'être prêté chez les Spurs de José Mourinho. Lors d'un entretien accordé à Sky Sports , l'attaquant de 31 ans s'est livré sur son départ du Real Madrid et son retour dans le club londonien. « Je n'ai aucun regret. J'essaie juste de jouer au football. C'est tout ce que je peux faire et je n'ai aucun contrôle sur ce qui se dit à l'extérieur. Comme je l'ai dis, je n'ai aucun regret sur ce que j'ai fait. Tout ce que les autres disent, ça les regarde. Je connais l'opinion que j'ai de moi-même et ma famille sait exactement qui je suis. C'est tout ce qui m'importe. Evidemment, j'ai dû grandir en tant qu'homme et en tant que footballeur parce que j'ai rejoint une nouvelle culture, un nouveau pays. On apprend juste à gérer les situations dans lesquelles on se trouve. C'est évident que je me suis retrouvé dans des situations très stressantes. J'ai été sifflé dans le stade. Alors oui, j'ai appris à gérer ce genre de choses, à ne pas prendre les choses trop au sérieux, ne pas les prendre trop à coeur, et oui, il faut juste faire avec. C'est le football. Bien sur, quand vous venez dans un club, vous voulez bien faire. Vous voulez aider l'équipe autant que possible. (...) Je veux essayer d'apporter un plus à l'équipe, essayer de progresser encore plus et continuer à pousser dans la bonne direction. Ce que j'attends le plus ? Juste jouer. Je pense à porter à nouveau le maillot des Spurs » , a-t-il développé. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Zinedine Zidane a été interrogé sur cette sortie de Gareth Bale.

«Je lui souhaite bonne chance pour ce qui l'attend»