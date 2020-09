Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Départ, golf, comportement... Le clan Gareth Bale pousse un coup de gueule !

Publié le 23 septembre 2020 à 19h30 par Hugo Kucharski

Interrogé sur le prêt de Gareth Bale à Tottenham, Jonathan Barnett a poussé un énorme coup de gueule contre le Real Madrid, puisque les Merengue n’auraient pas respecté l’international gallois lors de son passage au club selon lui…

Le cas Gareth Bale semble enfin réglé du côté du Real Madrid. L’international gallois a quitté les Merengue il y a quelques jours pour retourner du côté de Tottenham, sept ans après avoir quitté les Spurs pour aller à la Casa Blanca . L’ailier madrilène est prêté toute la saison chez les Lilywhites , et portera le numéro 9. Un retour très attendu par les supporters londoniens. De son côté, Jonathan Barnett, l’agent du Gallois, en a profité pour régler ses comptes…

« Il n’a pas obtenu le respect qu’il méritait »

Ainsi, dans une interview accordée à talkSPORT , Jonathan Barnett a poussé un coup de gueule à l’encontre du Real Madrid, estimant que la façon dont Gareth Bale a été traité lors de son passage dans la capitale espagnole était une honte. « Il n'a pas obtenu le respect qu'il méritait et c'était un gros problème. Pendant sept ans, tout le monde a dit que Gareth Bale ne parlait pas espagnol, Gareth Bale parle espagnol ! Tout le monde a dit que Gareth Bale ne se souciait pas du football. : Gareth Bale aime le football. Quant au golf, c'est un non-sens complet. Beaucoup a été écrit dans la presse britannique et dans la presse espagnole sur Gareth Bale, et c'est tellement inexact que c'est criminel ». Plus tard, il en rajoutera une couche pour la BBC : « À mon humble opinion, il n’a pas été traité correctement pour quelqu’un qui a tant fait pour ce grand club. Je pense que les choses se sont mal passées. C’est dur de souligner un point, mais je pense que quelqu’un qui a réalisé ce qu’il a réalisé pour le club, en sept ans, aurait dû être mieux traité. Je ne veux pas pointer du doigt qui que ce soit ou m’attarder sur le sujet. Je pense que ce que les fans ont fait a été irrespectueux et le club n’a pas aidé ». Une attaque directe au Real Madrid donc, mais ce n’est pas tout…

