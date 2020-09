Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Rencontre décisive pour cet indésirable de Zidane ?

Publié le 23 septembre 2020 à 15h00 par La rédaction

Poussé vers la sortie du Real Madrid, Nacho Fernandez peine à trouver une porte de sortie. Présent à Turin à l’occasion du transfert d’Alvaro Morata, son agent prévoirait de rencontrer plusieurs clubs italiens pour évoquer le futur du défenseur central.

Cet été, le Real Madrid a décidé d’opérer un grand ménage dans son effectif pléthorique. Outre Gareth Bale, Sergio Reguilon et James Rodriguez qui ont déjà trouvé preneur, d’autres joueurs sont poussés vers la sortie, comme Mariano Diaz ou Nacho Fernandez. Le défenseur central, barré par la concurrence, n’est pas indispensable aux yeux de Zinédine Zidane et se cherche donc une porte de sortie. Et si aucun point de chute sérieux n’a été trouvé jusqu’à aujourd’hui, la donne pourrait changer grâce à un transfert qui concerne le rival madrilène, la vente d’Alvaro Morata.

Plusieurs rencontres à venir pour Nacho