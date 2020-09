Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria prépare bien une autre surprise !

Publié le 23 septembre 2020 à 19h00 par A.M.

Proche de boucler l'arrivée de Luis Henrique pour 12M€, l'Olympique de Marseille serait bien décidé à recruter un autre attaquant. Et une surprise n'est pas à exclure.

En quête d'un renfort offensif depuis l'ouverture du marché des transferts, l'Olympique de Marseille semble avoir trouvé son joueur puisque Luis Henrique (18 ans) devrait débarquer dans les prochaines heures en provenance de Botafogo pour 12M€. Malgré tout, le club phocéen ne compte pas s'arrêter là. « Ça ne veut pas dire que l’on aura terminé notre mercato avec lui », assurait ainsi André Villas-Boas dimanche soir après le nul à Lille (1-1). Et visiblement, c'est toujours un attaquant qui doit débarquer.

L'OM veut un autre attaquant