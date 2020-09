Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut encore frapper très fort !

Publié le 23 septembre 2020 à 3h30 par A.M.

Proche de boucler l'arrivée de Paulo Henrique, l'Olympique de Marseille serait également en pole position pour Kaio Jorge et pourrait donc réaliser un très joli double coup.

Dimanche soir, après le match nul contre Lille (1-1), André Villas-Boas a reconnu qu'un attaquant allait débarquer dans les prochaines heures : « C'est un petit joueur de 18-19 ans qui va arriver pour travailler, qui peut jouer dans les trois positions d'attaque, ce n'est pas un attaquant de référence. C'est une pépite comme vous le dites souvent et j'espère qu'il va arriver avec un bon état d'esprit et qu'il va nous aider cette saison. On attend maintenant les choses médicales pour vous confirmer le deal. Il y a l'accord des parties ? Oui, oui. Son nom n'est jamais sorti dans les médias ». Entre temps, son nom a filtré puisqu'il s'agit de Luis Henrique, mais il ne sera surement pas la dernière recrue.

Après Paulo Henrique, Kaio Jorge en approche ?