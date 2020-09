Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : L’OM a tenté Luis Suarez (Watford) !

Publié le 12 septembre 2020 à 14h15 par Alexis Bernard

En quête d’un attaquant, l’OM s’est penché sur le dossier Luis Suarez, l’attaquant de 22 ans qui évolue à Watford.

André Villas-Boas est focalisé sur le recrutement d’un nouvel attaquant. Et tout l’état-major de l’OM s’active pour que cette recrue débarque le plus rapidement possible. Comme révélé par le10sport.com, l’OM a récemment relancé le dossier Mbaye Niang. Mais l’affaire est compliquée, Rennes souhaitant uniquement un transfert sec, rejetant la possibilité d’un prêt, même avec une option d’achat obligatoire. En parallèle de ce dossier, l’OM explore bien d’autre piste. Et d’après nos sources, les Marseillais ont récemment regardé le dossier Luis Suarez.

Suarez, un autre dossier compliqué

Il ne s’agit pas du Luis Suarez du FC Barcelone mais de son homonyme qui évolue à Watford. Un attaquant colombien de 22 ans, courtisé par le FC Nantes, plusieurs fois prêté en Espagne ces dernières saisons (son dernier prêt étant en 2019, au Real Saragosse). Nos sources indiquent que l’OM est venu aux renseignements pour Luis Suarez, afin de connaître toutes les modalités financières d’une éventuelle opération. A priori, peu de chance que l’OM avance concrètement, le dossier étant compliqué à boucler financièrement.