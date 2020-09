Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas avoue un échec pour son recrutement !

Publié le 12 septembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

En quête d’un nouvel attaquant sur le marché des transferts, l’OM a tenté de boucler un renfort, mais André Villas-Boas a annoncé que cette piste ne s’était pas concrétisée.

Comme l’ont récemment annoncé Pablo Longoria et André Villas-Boas, l’OM est à la recherche d’un profil offensif pour boucler son mercato estival après les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo. Comme Le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité, la piste menant à M’Baye Niang a d’ailleurs été rouverte par l’OM, mais il semble qu’un autre profil ait également été approché par les dirigeants phocéens.

« On a essayé un joueur, ce n’était pas possible »