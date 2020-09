Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas fait une annonce fracassante sur M’Baye Niang !

Publié le 11 septembre 2020 à 14h15 par G.d.S.S.

Ciblé par l’OM pour venir renforcer le secteur offensif cet été, M’Baye Niang ne devrait pourtant pas être l’attaquant tant attendu par André Villas-Boas comme l’a indiqué l’entraîneur portugais ce vendredi.

Alors que Pablo Longoria et André Villas-Boas ont récemment affiché en conférence de presse leur envie de recruter un nouvel attaquant à l’OM pour apporter de la concurrence à Dario Benedetto, M’Baye Niang sera-t-il l’heureux élu ? Le 10 Sport vous a révélé en exclusivité ces dernières heures que l’OM avait repris contact avec l’entourage de l’attaquant sénégalais, qui est actuellement en instance de départ au Stade Rennais. Mais Villas-Boas a coupé court aux spéculations sur le dossier Niang…

« Il ne viendra pas à l’OM »