Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un attaquant veut rejoindre Villas-Boas !

Publié le 11 septembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Régulièrement annoncé dans le viseur de l’OM ces dernières semaines, M’Baye Niang semblait être une piste refroidie pour André Villas-Boas. Mais il n’en est rien…

« M’Baye a fait part lui-même de son envie de partir à la fin du confinement. Maintenant, on est début septembre, et M’Baye est toujours là. Le mercato va durer encore un mois, on verra ce qui va se passer. S’il y a une bonne offre qui satisfait tout le monde, on l’étudiera », confiait récemment Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais, au micro de RMC Sport sur l’avenir incertain de M’Baye Niang. Au début de l’été, l’OM semblait avoir fait de l’attaquant sénégalais sa priorité offensive, et il semble qu’André Villas-Boas n’ait pas abandonné l’idée de recruter Niang.

L’OM relance Niang, qui est chaud

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité jeudi, la direction de l’OM vient de renouer le contact avec M’Baye Niang et son entourage. Toujours en quête d’un gros renfort offensif, Villas-Boas n’a pas oublié le profil de l’attaquant rennais et pourrait tenter une offre d’ici la fin du mercato, d’autant que Niang a très envie de venir à l’OM.