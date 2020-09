Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le plan à 17M€ de Longoria pour offrir un attaquant à Villas-Boas !

Publié le 10 septembre 2020 à 16h15 par A.M.

En quête d'un nouvel avant-centre d'ici le 5 octobre, l'OM se renseignerait sur Emmanuel Dennis et pourrait même tenter un prêt avec option d'achat.

Ce n'est un secret pour personne, l'Olympique de Marseille est à la recherche d'un nouvel attaquant. Dans cette optique, plusieurs noms circulent, et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club phocéen a notamment renoué le contact avec M'Baye Niang dont le profil est très apprécié par André Villas-Boas. Mais bien évidemment, l'OM suit plusieurs joueurs et doit également composer avec ses soucis financiers. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Pablo Longoria pourrait se montrer innovant en tentant d'obtenir un prêt avec option d'achat d'un attaquant, l'enveloppe comprise entre 7 et 10M€ paraissant un peu légère pour se renforcer à ce poste.

L'OM pourrait tenter un prêt avec option d'achat pour Dennis

C'est ainsi que selon les informations de Manu Lonjon, l'OM s'intéresse de près à Emmanuel Dennis (22 ans) qui sort d'une très belle saison avec le Club Bruges. D'après le journaliste, le club phocéen aurait l'intention de proposer un prêt assorti d'une option d'achat comprise entre 15 et 17M€. Le club belge préférerait bien évidemment vendre son joueur afin de récupérer du cash immédiatement, d'autant plus que plusieurs écuries européennes s'intéressent à l'attaquant nigérian. Mais si jamais ce dossier s'éternisait, Bruges pourrait bien se résoudre à étudier la proposition de l'OM pour Emmanuel Dennis.