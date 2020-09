Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo idéalement placé dans ce dossier à 70M€ ?

Publié le 10 septembre 2020 à 15h45 par B.C.

Pour renforcer l'entrejeu du PSG, Leonardo lorgne Fabian Ruiz. Un joueur très convoité que ne retiendrait pas le Napoli...

Alors que le PSG prévoit l'arrivée de plusieurs joueurs dans ce mercato estival, c'est en Italie que Leonardo pourrait trouver son bonheur, et plus précisément à Naples. D'après la presse transalpine, le club de la capitale s'intéresse à Kalidou Koulibaly et Fabian Ruiz. Le 10 Sport vous avait révélé l'intérêt du club de la capitale pour l'international espagnol dès le mois d'avril, et Leonardo semble aujourd'hui décidé à avancer malgré la concurrence et les exigences d'Aurelio De Laurentiis, réclamant au moins 70M€ pour son joueur. Il faut dire que le directeur sportif du PSG a une grosse ouverture dans ce dossier.

Naples prêt à lâcher Fabian Ruiz ?