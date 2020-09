Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire pour Matteo Guendouzi ?

Publié le 10 septembre 2020 à 14h15 par La rédaction

Pour renforcer le milieu du PSG, Leonardo penserait à Matteo Guendouzi. Mais avec le besoin de vendre avant d'acheter, la piste menant au joueur de 21 ans paraît difficile.

A Paris, c'est le chantier à tous les postes. Si Areola vient de trouver une issue avec son prêt à Fulham, Julian Draxler et Idrissa Gueye semble toujours poussé vers la sortie. Pour se renforcer, le PSG recherche activement un défenseur, pour prendre la place vacante du capitaine Thiago Silva, mais aussi des milieux. Alors que, du côté de la Serie A, les dossiers Milinkovic-Savic et Bennacer sont difficiles, la solution pourrait arriver d'Angleterre. Matteo Guendouzi, qui n'entrerait plus dans les plans d'Arteta, est une cible parisienne.

Un retour compliqué pour Guendouzi ?