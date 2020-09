Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare une énorme opération pour Matteo Guendouzi !

Publié le 9 septembre 2020 à 20h45 par T.M.

A la recherche d’un milieu de terrain pour le PSG, Leonardo se tournerait vers Matteo Guendouzi. Et une opération XXL pourrait être mise sur pied pour le joueur d’Arsenal.

Face à la complexité des dossiers Sergej Milinkovic-Savic et Ismaël Bennacer, Leonardo regarderait ailleurs dans sa quête d’un milieu de terrain pour le PSG. Dans ce gros chantier de l’été, le directeur sportif parisien activerait ainsi de nouvelles pistes et il a notamment été question dernièrement d’un intérêt pour Geoffrey Kondogbia. Aujourd’hui à Valence, l’international français représente notamment l’avantage d’être formé dans l’Hexagone, un critère très important aux yeux des décideurs parisiens. Mais face à cette volonté de recruter français durant ce mercato estival, Leonardo porterait également son regard sur Matteo Guendouzi, formé au… PSG.

Draxler pour convaincre Arsenal ?