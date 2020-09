Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aurait activé une nouvelle piste offensive

Publié le 9 septembre 2020 à 18h45 par La rédaction

A moins d’un mois de la fin du mercato, l’OM s’active pour la venue d’un avant-centre, réclamé depuis plusieurs semaines par André Villas-Boas. Après avoir essuyé quelques échecs en Ligue 1, l’OM aurait ciblé une jeune pépite en Belgique.

Après avoir officialisé les recrutements de Yuto Nagatomo, Pape Gueye ainsi que le prêt de Leonardo Balerdi en provenance du Borussia Dortmund, l’Olympique de Marseille ne cherche plus qu’un attaquant avant de pouvoir boucler son mercato dans le sens des arrivées. Kostas Mitroglou n’entrant pas dans les plans d’André Villas-Boas et Valère Germain évoluant désormais davantage dans le couloir, l’OM est à la recherche d’un buteur pour concurrencer Dario Benedetto. En difficulté financière, les Phocéens n’ont pour le moment pas dépensé le moindre centime en indemnité de transfert, et les dirigeants marseillais seraient ainsi prêts à dépenser 7 à 10 millions d’euros dans un attaquant. Une quête qui mènerait désormais Pablo Longoria du côté de la Belgique.

Emmanuel Dennis dans le viseur de l’OM

Ainsi, selon les informations de Manu Lonjon, l’OM serait entré dans la course pour Emmanuel Dennis, jeune attaquant évoluant au Club Bruges. La saison passée, l’international nigérian a marqué 5 buts en 20 rencontres de championnat. Une nouvelle fois, l’OM devra faire face à une féroce concurrence pour le buteur de 22 ans, alors que Naples, l’Inter Milan, l’Atalanta Bergame ou encore Sheffield United surveilleraient la situation du joueur, évalué à 20 millions d’euros par son club.