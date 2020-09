Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas se fait clairement recaler pour cet attaquant de L1 !

Publié le 9 septembre 2020 à 12h15 par A.M.

Toujours à la recherche d'un attaquant d'ici la fin du mercato, l'Olympique de Marseille s'intéresserait à El Bilal Touré (18 ans). Une piste qu'il va rapidement falloir oublier pour le club phocéen.

Le dernier objectif de l'Olympique de Marseille d'ici la fin du mercato sera de trouver un nouvel attaquant. En effet, jusque-là le club phocéen a réussi à renforcer trois des quatre postes ciblés par André Villas-Boas avec l'arrivée d'un défenseur central (Leonardo Balerdi), un milieu de terrain à vocation défensive (Pape Gueye) et un latéral gauche (Yuto Nagatomo). Le tout sans dépenser le moindre centime en indemnité de transfert. Désormais, c'est un attaquant qui est attendu et pour dénicher la perle rare, l'OM serait disposé à investir près de 10M€. L'idée est de dénicher un jeune attaquant prometteur afin de concurrencer Dario Benedetto et réaliser une plus-value d'ici deux. Un profil qui correspond à El Bilal Touré (18 ans).

El Bilal Touré «n'a pas de bon de sortie»