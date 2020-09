Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un nouveau coup en Ligue 1 !

Publié le 8 septembre 2020 à 3h45 par A.M.

En quête d'un nouvel attaquant, l'OM se serait positionné sur un autre joueur de Reims à savoir El Bilal Touré, après s'être renseigné sur Boulaye Dia.

« On a bien parlé pour l'attaquant. Nous sommes ouverts à faire un investissement. Sur la question des ventes, l'économie des clubs, c’est comme l'économie familiales. On doit gérer notre budget. » Pablo Longoria l'a récemment assuré, l'Olympique de Marseille compte investir sur un nouvel attaquant afin d'apporter une concurrence à Dario Benedetto, qui est un peu seul à ce poste, André Villas-Boas ne comptant plus sur Kostas Mitroglou et Valère Germain. Un budget compris entre 7 et 10M€ serait disponible et visiblement, l'OM prospecte en Ligue 1.

L'OM surveille El Bilal Touré