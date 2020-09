Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La dernière piste offensive de Longoria déjà à oublier ?

Publié le 8 septembre 2020 à 18h30 par T.M.

Toujours à la recherche d’un attaquant pour André Villas-Boas, Pablo Longoria s’est notamment penché sur le profil d’El Bilal Touré. Mais visiblement, du côté de l’OM, on pourrait d’ores et déjà faire une croix sur le prometteur attaquant de Reims.

Ces dernières semaines, André Villas-Boas n’a cessé de le répéter, il attend un nouvel attaquant à l’OM. Déjà satisfait des arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, l’entraîneur phocéen espère grandement se renforcer sur le front de l’attaque avec notamment un joueur au profil différent de Dario Benedetto pour varier les options. Pour cela, Villas-Boas peut compter sur Pablo Longoria, nouveau « Head of Football » de l’OM. L’Espagnol s’activerait ainsi pour dénicher la perle rare et selon les dernières informations, il serait notamment sous le charme d’El Bilal Touré, grande révélation du côté de Reims. Une piste qui ne ferait toutefois pas l’unanimité puisque André Villas-Boas ne serait pas vraiment convaincu par ce dossier, préférant utiliser ses réseaux pour trouver son bonheur. Le dossier Touré s’annonce donc complexe et cette divergence à l’OM ne serait pas le seul obstacle dans cette opération.

« Le club n’a pas besoin d’argent »