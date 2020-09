Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria active une nouvelle piste offensive en Ligue 1 !

Publié le 7 septembre 2020 à 9h15 par T.M.

Du côté de l’OM, André Villas-Boas est toujours à la recherche de son attaquant tant espéré. Pour satisfaire son entraîneur, Pablo Longoria se pencherait sur un nouveau dossier.

Plus qu’une recrue et André Villas-Boas pourra être satisfait du recrutement de l’OM. Ces dernières semaines, le Portugais n’a cessé de répéter son envie de faire venir un arrière gauche et un attaquant après avoir déjà enregistré les renforts de Pape Gueye et Leonardo Balerdi. L’entraîneur phocéen a été à moitié entendu pour le moment avec la récente arrivée de Yuto Nagatomo, qui viendra donc épauler Jordan Amavi. L’OM va ainsi désormais concentrer tous ses efforts sur le dossier de l’attaquant, une priorité aux yeux de Villas-Boas. Et alors que plusieurs noms ont été cités dans les médias, cela s’avère compliqué faute de moyens. Cela n’empêche pas Pablo Longoria de scruter un peu partout pour trouver l’heureux élu.

Et maintenant El Bilal Touré ?