Mercato - OM : Villas-Boas sait ce qu’il veut pour la doublure de Benedetto !

Publié le 26 août 2020 à 16h45 par T.M.

Après Pape Gueye et Leonardo Balerdi, André Villas-Boas attend encore un arrière gauche et un attaquant. Et en ce qui concerne la doublure de Dario Benedetto, l’entraîneur de l’OM sait visiblement ce qu’il veut.

« Aujourd’hui, nos deux priorités sont là (Balerdi et Gueye). Il en manque encore deux, j’espère qu’on pourra attirer nos priorités », expliquait il y a quelques jours André Villas-Boas. En effet, du côté de l’OM, le Portugais attend encore d’autres renforts. Il n’a d’ailleurs pas cessé de le répéter, il veut un nouvel arrière gauche pour seconder Jordan Amavi, ainsi qu’un nouvel attaquant pour épauler Dario Benedetto et offrir de nouvelles solutions devant. Toutefois, avec des moyens limités, trouver un buteur ne sera pas simple pour Pablo Longoria. Il faut donc faire preuve d’ingéniosité pour aller dénicher une pépite et réaliser le bon coup. Mais ce choix de l’OM ne se portera pas sur n’importe qui puisque Villas-Boas a des demandes bien précises.

Un profil bien précis recherché !