Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’opération dégraissage s’annonce compliquée pour Longoria !

Publié le 26 août 2020 à 23h45 par T.M.

Afin de réduire son déficit budgétaire, l’OM entend bien boucler plusieurs départs d’ici la fin du mercato estival. Une tâche qui ne sera toutefois pas si simple pour Pablo Longoria. Explications.

Après avoir recruté Pape Gueye et Leonardo Balerdi, l’OM est désormais plus calme sur le marché des transferts. Et pour cause… En effet, le club phocéen a les comptes dans le rouge et il faut donc faire rentrer de l’argent pour pouvoir continuer à recruter, tout en réduisant l’énorme déficit budgétaires. Des ventes sont donc attendues sur la Canebière, Jacques-Henri Eyraud espérant notamment récupérer près de 60M€ à l’occasion de ce mercato. Mais reste encore à lancer cette opération dégraissage. Et bien que certains joueurs d’André Villas-Boas fassent l’objet d’intérêts de la part de certains clubs européens, les ventes sont encore loin d’être actées.

Personne ne veut partir !