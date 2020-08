Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’agent d’une piste offensive de Villas-Boas fait une grosse annonce !

Publié le 26 août 2020 à 22h15 par La rédaction

En quête d'un renfort offensif d'ici le 5 octobre, l'OM vise Andi Zeqiri qui évolue en deuxième division suisse. Son agent confirme d'ailleurs l'intérêt phocéen. Mais les Marseillais ne sont pas seuls dans ce dossier.

Auteur de 17 buts et 4 passes décisives en 33 matchs en Challenge League (D2 Suisse), Andi Zeqiri est un des noms cochés par Pablo Longoria pour être la doublure de Dario Benedetto puisque Valère Germain et Kostas Mitroglou ne satisfont pas et sont poussés vers la sortie. Le journaliste Arlind Sadiku , avait annoncé dimanche dernier, que le joueur avait trouvé un accord avec le club phocéen.

Un dossier pas aussi avancé que ça