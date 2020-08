Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Messi va faire de gros dégâts au Barça !

Publié le 26 août 2020 à 22h00 par La rédaction

Alors que les fans du FC Barcelone retiennent leur souffle concernant l’avenir de Lionel Messi, le futur de la star argentine pourrait aussi influencer celui de Luis Suarez.

L’annonce de Lionel Messi a mis le monde du football en ébullition. Depuis que la star du FC Barcelone a fait part de sa volonté de quitter le club catalan en faisant valoir une clause dans son contrat, la cellule de crise a été activée dans l’état-major du Barça. La possibilité de voir le sextuple ballon d’or quitter l’Espagne est donc réel comme le montrent les nombreux clubs qui seraient sur les rangs pour accueillir l’Argentin cet été malgré une clause libératoire estimée à 700M€. De plus, le choix de Lionel Messi devrait avoir de nombreuses conséquences sur la direction catalane avec Josep Maria Bartomeu au cœur des critiques mais aussi au sein de l’effectif catalan avec le cas Luis Suarez. Le coéquipier et ami de la star du FC Barcelone regarderait d’un œil attentif l’évolution de la situation comme l’a annoncé son entourage…

« L'avenir de Messi influencera celui de Suárez »