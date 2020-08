Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi aurait fait une nouvelle annonce retentissante sur son avenir !

Publié le 26 août 2020 à 21h45 par A.M.

Sur le départ du FC Barcelone, Lionel Messi ne devrait plus faire machine arrière et ne reviendra pas sur son choix. La star argentine aurait même décidé de rejoindre Manchester City.

C'est le feuilleton qui anime le football mondial depuis mardi soir. En effet, Lionel Messi a annoncé à sa direction son intention de quitter le FC Barcelone, 20 ans après son arrivée. Une information qui a bien évidemment fait l'effet d'une bombe. Depuis, la question qui est sûr les lèvres de tous les fans de football est la suivante : dans quel club évoluera La Pulga la saison prochaine ? Ces dernières heures, deux équipes sont principalement citées, à savoir le PSG et Manchester City. Les contraintes économiques de ce dossier rendent difficile une arrivée à Paris. En revanche, les Citizens pourrait bien réaliser le coup du siècle.

Messi aurait annoncé son souhait d'aller à City