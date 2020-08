Foot - Mercato - PSG

Mercato - Barcelone : Le PSG fait une énorme annonce pour un transfert de Messi !

Publié le 26 août 2020 à 19h15 par A.M.

Au cœur d'un énorme feuilleton pour son avenir, Lionel Messi ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. Mais le PSG compte bien tenter le coup.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Lionel Messi semble bel et bien avoir annoncé son intention de quitter le FC Barcelone. Une information qui fait l'effet d'une bombe dans le monde du football puisque personne n'imaginait le sextuple Ballon d'Or avec un autre maillot que celui du Barça. Et pourtant, la saison prochaine, Lionel Messi devrait bien rejoindre un autre club. Mais lequel ? C'est la grande question. Manchester City semble en pole position dans ce dossier, mais bien évidemment, d'autres formations européennes tenteront le coup, à l'image du PSG.

«Ce ne serait pas professionnel de ne pas étudier la faisabilité»