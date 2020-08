Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Guardiola a fait une première offre à Lionel Messi !

Publié le 26 août 2020 à 15h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 26 août 2020 à 15h33

Alors qu'il souhaite quitter le FC Barcelone cet été, un seul club serait actuellement en mesure de s’attacher les services de Lionel Messi, à savoir Manchester City. Et bonne nouvelle pour l’attaquant argentin, il semblerait que les dirigeants de l’écurie anglaise soient en train de s’activer en coulisses dans cette optique.

Lionel Messi est présent au FC Barcelone depuis vingt an toutes sections confondues, mais cette belle histoire pourrait brutalement s’arrêter prochainement. Et pour cause, exténué de la mauvaise gestion de Josep Maria Bartomeu et des mauvais résultats sportifs que celle-ci a engendré, l’international argentin a pris la décision de claquer la porte de son club de toujours et a informé la direction du Barça de ce choix ce mardi par le biais d’un burofax. Un véritable coup de massue pour les Blaugrana tant le sextuple lauréat du Ballon d’Or était leur homme providentiel depuis une dizaine d’années. Et si la fin de Lionel Messi au FC Barcelone est un triste événement pour les supporters catalans, toute la question est désormais de savoir où est-ce que le natif de Rosario atterrira prochainement. En effet, l’Argentin coûte cher en terme de salaire, chose qui fait que de nombreux clubs annoncés comme intéressés ne seraient pas en mesure de s’attacher ses services. Tous, sauf un : Manchester City. Et visiblement, les pensionnaires de l'Etihad Stadium auraient l’intention de profiter de leur position de force.

L’offre de Manchester City déjà plus ou moins connue ?

Ainsi, en bonne posture face à leurs concurrents, les dirigeants des Citizens souhaitaient rapidement passer à l’action. Dans cette perpective, une première offre aurait d’ores et déjà été formulée par l’écurie britannique à en croire les informations publiées par RAC1 ce mercredi. D’après le journaliste espagnol Gerard Romero, Manchester City offrirait un contrat de deux ans à Lionel Messi en lui maintenant les mêmes émoluments que ceux qu’il perçoit actuellement au FC Barcelone. Les négociations auraient lieu sous l’égide de Ferran Soriano, un homme que les observateurs du Barça connaissent bien puisqu’il était l’ancien président économique sous la présidence de Joan Laporta. Parallèlement, ESPN est allé dans un sens similaire à celui de la radio catalan, sans affirmer qu’une offre avait d’ores et déjà été transmise. Le média américain explique plutôt que Manchester City réfléchirait plutôt à un contrat longue durée, mais que celui-ci permettrait à Lionel Messi de filer en MLS au bout de trois ans, et plus précisément au New York City FC, club appartenant à la même filiale que les Citizens . Cela permettrait également à La Pulga de devenir ambassadeur du City Football Group.

Les retrouvailles entre Lionel Messi et Pep Guardiola se précisent !