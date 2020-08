Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi a tranché pour son prochain club !

Publié le 26 août 2020 à 8h30 par H.G.

Alors que Lionel Messi a informé ce mardi le FC Barcelone qu’il souhaitait quitter le club cet été, l’international argentin aurait d’ores et déjà choisi sa future destination.

C’est une véritable bombe qui secoue actuellement la planète football. Lionel Messi, l’enfant sacré du FC Barcelone, souhaite quitter le club catalan dans les prochaines semaines. D’après une information de TyC Sport , confirmée ensuite par le Barça à l’agence Associative Press , celui qu’on surnomme La Pulga a transmis ce mardi un burofax aux dirigeants des Blaugrana pour demander son départ dès cet été. Dans cette optique, Lionel Messi a l’intention de faire prévaloir la clause de résiliation présente dans son contrat, qui lui permet de résilier unilatéralement celui-ci à chaque fin de saison. Et si un litige judiciaire va prochainement opposer le FC Barcelone à son joueur emblématique, l’Argentin considérant que cette clause est active jusqu’au 31 août alors que le club considère qu’elle a expiré depuis le 10 juin, le natif de Rosario aurait dans le même temps déjà choisi son futur club.

Lionel Messi aurait choisi Manchester City !