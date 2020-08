Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, Inter, City... Quel sera le prochain club de Lionel Messi ?

Publié le 26 août 2020 à 12h01 par La rédaction mis à jour le 26 août 2020 à 12h02

Très déçu de la tournure des événements, Lionel Messi semble avoir décidé de quitter le FC Barcelone et l'aurait fait savoir à sa direction. Reste désormais à savoir où il évoluera la saison prochaine ?

C'est une énorme bombe qui vient de frapper le monde du football. Mardi soir, plusieurs médias espagnols ont assuré tour à tour que Lionel Messi avait décidé de quitter le FC Barcelone. Il l'aurait d'ailleurs lui-même annoncé à sa direction. Frustré de la gestion du club, le sextuple Ballon d'Or aurait décidé d'activer une option dans son contrat qui lui permet de partir libre. Seul problème, cette clause expirait le 10 juin, mais Lionel Messi estime qu'avec le report de la saison, il est encore en droit de l'activer, ce que semble réfuter le Barça. Quoi qu'il en soit, l'humiliation subie contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions (2-8) a été la goûte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais dans quel club pourrait rebondir Lionel Messi ?

Messi va se retrouver sur le marché !