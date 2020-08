Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG tenterait bel et bien un coup de folie avec Lionel Messi !

Publié le 26 août 2020 à 18h45 par Bernard Colas mis à jour le 26 août 2020 à 19h20

Malgré le coût pharaonique d'une telle opération, le Paris Saint-Germain aurait bel et bien décidé de tenter sa chance avec Lionel Messi, déterminé à quitter le FC Barcelone avant la fermeture du mercato estival.

C'est un véritable séisme qui a retenti en Catalogne sur les coups de 19 heures ce mardi. Lionel Messi, enfant du club qui a débarqué du côté du Camp Nou à l'âge de 13 ans, a signifié à ses dirigeants qu'il souhaitait quitter le FC Barcelone avant la fermeture du marché des transferts. Frustrée par les derniers résultats et en froid avec la direction actuelle, la Pulga a donc dit stop et entend bien plier bagage rapidement. Pour se faire, Lionel Messi souhaite utiliser la fameuse clause présente dans son contrat lui permettant de résilier unilatéralement son bail, afin de rejoindre librement le club de son choix. Une option que n'envisage évidemment pas le Barça, et qui pourrait amener les deux parties à se livrer à une bataille judiciaire qui risque d'effriter encore un peu plus la cote de popularité de Josep Maria Bartomeu. D'après les derniers échos de la presse espagnole, le FC Barcelone pourrait se résoudre à libérer Lionel Messi contre une offre bien inférieure à la clause libératoire de l'attaquant, estimée à 700M€. Mais entre une éventuelle indemnité de transfert et les émoluments de l'Argentin, sans oublier le projet sportif susceptible de plaire à Messi, qui perçoit environ 86M€ bruts par an primes comprises, les clubs pouvant le recruter se comptent probablement sur les doigts d'une main. Manchester City semble partir favori, mais le PSG pourrait bien jouer les trouble-fête dans ce dossier.

Le Qatar aurait déjà approché le clan Messi !

Le club de la capitale a logiquement été annoncé parmi les prétendants au sextuple Ballon d'Or dès l'annonce de ce dernier, un objectif de longue date pour le Qatar, propriétaire du PSG. « C'est un rêve depuis toujours pour le Qatar et Nasser al-Khelaïfi , explique notamment Gary De Jesus, correspondant d' El Chiringuito à Paris, dans un entretien diffusé sur Winamax ce mercredi. Dès 2014 dans une interview accordée à L'Équipe, Nasser le disait, il ferait Messi s'il avait un budget illimité. » La Vanguardia et Sport révélaient ainsi quelques minutes après la bombe lâchée par Messi que le PSG était fortement intéressé par la gloire catalane, les propriétaires estimant qu'il s'agit ici d'une opportunité historique à ne pas rater. Et QSI serait réellement déterminé à arracher Messi au Barça puisque Veronica Brunati, journaliste argentine officiant notamment sur TNT Sports , a révélé sur Twitter qu'une offre serait en préparation du côté du PSG. Même son de cloche pour Tancredi Palmeri, qui indique de son côté que les dirigeants parisiens ont déjà fait savoir à l'entourage de Lionel Messi qu'ils allaient présenter une offre aux Blaugrana pour s'attacher ses services. Un intérêt confirmé depuis par une source proche du Paris Saint-Germain comme l'a confié RMC .

L'aspect financier, un réel obstacle pour le PSG