Mercato - Barcelone : Le Barça contre-attaque face à Lionel Messi !

Publié le 26 août 2020 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone cet été en résiliant son contrat, le club catalan n’a pas l’intention de laisser filer son joueur phare si facilement dans un contexte où il est annoncé avec insistance du côté de Manchester City.

L’annonce a fait l’effet d’une bombe ce mardi : Lionel Messi a pris la décision de quitter le FC Barcelone. En conflit ouvert avec son président Josep Maria Bartomeu et lassé des mauvais résultats que la gestion de celui-ci a provoqué, l’international argentin a averti le club catalan de son choix ce mardi par le biais d’un burofax. Dans celui-ci, l’attaquant de 33 ans a précisé qu’il souhaitait utiliser la clause dans son contrat lui permettant de résilier son bail de manière unilatérale en fin de saison. Cependant, il y a un hic : cette clause est-elle toujours valable ? Du côté du clan de Lionel Messi, on considère que la réponse à cette question est positive dans la mesure où la fin de saison a été décalée du fait de la pandémie de Covid-19, conduisant alors la clause à expirer le 31 août prochain. Le FC Barcelone n’est pas sur la même longueur d’onde et considère que cette clause a en réalité expiré le 10 juin dernier. Ainsi, un litige judiciaire pourrait prochainement opposé le Barça et Lionel Messi, de quoi ternir définitivement la fin d’une union longue de vingt ans.

Josep Maria Bartomeu ne veut pas voir Lionel Messi partir libre, mais…

Toutefois, si on peut affirmer sans sourciller que Josep Maria Bartomeu a tout raté avec le natif de Rosario, il semblerait que le président du FC Barcelone en poste jusqu’en 2021 souhaite éviter que l'histoire se termine tristement devant la justice. C’est du moins ce qu’affirme ce mercredi Catalunya Radio , qui explique que le contesté dirigeant du Barça aurait l’intention de rencontrer Lionel Messi très prochainement afin de discuter avec lui de la situation actuelle. Cette rencontre va même se produire dès ce mercredi d’après la chaine de radio catalane. Cependant, l’objectif de cette entrevue ne devrait pas être de convaincre l’Argentin de revoir sa position quant à son avenir, mais d’empêcher que le conflit opposant Lionel Messi à son club de toujours ne se termine devant la justice. L'idée serait de s'entendre pour que l'affaire se règle par le biais d’un transfert, très certainement contre un montant en-dessous de celui de sa clause libératoire fixée à 700M€ comme l’espérerait le joueur d’après les informations de SPORT . Cela laissera en tout cas une voie royale à Manchester City et à Pep Guardiola dans ce dossier, les Citizens semblant actuellement être la seule et unique écurie en mesure d’accueillir La Pulga prochainement.

