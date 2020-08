Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La sortie retentissante de l’ancien agent de Lionel Messi !

Publié le 26 août 2020 à 16h00 par La rédaction

Josep Maria Minguella, ancien agent de Lionel Messi, s’est exprimé concernant l’avenir de la Pulga. Et selon lui, une seule destination serait aujourd’hui plausible pour l’international argentin…

La planète foot continue d’être secouée. Après l’annonce de la demande de départ de Lionel Messi, de nombreux observateurs, des proches de l’international argentin ou encore des anciens membres du Barça n’ont pas manqué de réagir à l’information selon laquelle la Pulga souhaitait quitter le FC Barcelone cet été. Et selon l’agent qui l’a fait atterrir en Europe, Josep Maria Minguella, une seule destination serait aujourd’hui plausible pour Lionel Messi, lui qui est lié à l’Inter Milan, la Juventus, le PSG ou encore Manchester City…

« Pour moi, Messi a déjà une équipe : l’Inter »