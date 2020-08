Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola a un plan pour Lionel Messi !

Publié le 26 août 2020 à 14h45 par H.G. mis à jour le 26 août 2020 à 14h56

Alors que Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone cet été, Manchester City réfléchirait d’ores et déjà à une proposition contractuelle pour l’international argentin.

Après vingt ans au FC Barcelone, toutes sections confondues, Lionel Messi pourrait prochainement s’envoler vers d’autres cieux. Et pour cause, l’international argentin a pris la décision de quitter son club de toujours et en a informé la direction du Barça par le biais d’un burofax ce mardi. Lassé de la gestion de Josep Maria Bartomeu et des conséquences de celle-ci sur les résultats des Blaugrana ces dernières années, celui qu’on surnomme La Pulga a décidé de claquer la porte de sin club de toujours, et sa décision serait irrévocable d’après les informations d’ Onda Cero . Ainsi, la question que beaucoup se posent est de savoir où Lionel Messi atterrira dans les prochaines semaines. Dans cette optique, tout indique que Manchester City serait actuellement l’écurie la mieux placée, d’autant plus que les Citizens commençaient à travailler sur une proposition à formuler au natif de Rosario.

Un long contrat et une possibilité pour Lionel Messi d’aller en MLS ?