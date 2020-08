Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retournement de situation à prévoir pour Messi ? La réponse !

Publié le 26 août 2020 à 14h00 par H.G. mis à jour le 26 août 2020 à 14h02

Alors que certaines théories avançaient que Lionel Messi pourrait revoir sa position sur son avenir si Josep Maria Bartomeu quittait son poste de président du FC Barcelone, la décision de l’attaquant argentin serait en réalité irrévocable.

L’hypothèse de voir Lionel Messi quitter le FC Barcelone prochainement est plus que jamais crédible. Et pour cause, l’international argentin a pris la décision de quitter le club catalan cet été et a informé la direction du Barça de son choix ce mardi par le biais d’un burofax. Outre sa déception quant aux résultats des Blaugrana , celui qu’on surnomme La Pulga souhaiterait s’en aller en raison de ses profondes tensions avec son président Josep Maria Bartomeu, dont le mandat s’achèvera en 2021. Ainsi, plusieurs théories avançaient ces dernières heures que que Lionel Messi pourrait revoir sa position si le président du FC Barcelone venait à démission. Seulement voilà, la réalité serait toute autre à en croire les dernières indiscrétions venues d’Espagne.

Lionel Messi souhaiterait quitter le Barça même en cas de départ de Bartomeu !