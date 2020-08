Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour partir, Lionel Messi n'a qu'une seule porte de sortie !

Publié le 26 août 2020 à 12h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 26 août 2020 à 12h31

Alors que Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone, Lionel Messi serait actuellement à court de choix pour son avenir. Et pour cause, parmi tous les points de chutes potentiels annoncés ces dernières heures, seulement un seul d’entre eux serait une option crédible.

L’annonce a fait l’effet d’une bombe sur la planète football ce mardi en fin de journée : Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone. Après vingt ans passés au sein du club catalan, l’international argentin serait désormais exténué par la gestion de son président Josep Maria Bartomeu, conséquence des mauvais résultats du Barça ces dernières années ayant pour apothéose l’humiliation historique en Ligue des Champions concédée face au Bayern Munich (8-2). Trop pour celui qu’on surnomme La Pulga , qui a donc décidé de claquer la porte. L’Argentin a déjà informé de sa décision le FC Barcelone en transmettant un burofax à sa direction, tout en précisant par la même occasion qu’il souhaitait utiliser la clause présente dans son contrat lui permettant de résilier son contrat de manière unilatérale en fin de saison. Ainsi, l’aventure de l’enfant prodige du Barça en Catalogne pourrait prochainement s’arrêter, chose qui s’avérerait être un véritable coup de massue pour les pensionnaires du Camp Nou tant Lionel Messi est leur homme providentiel depuis une décennie. Cependant, si la décision du sextuple lauréat du Ballon d’Or serait murement réfléchie, rien n’indique que débusquer un point de chute sera une tâche facile pour autant.

« C’est impossible » pour le PSG !

En effet, même si Lionel Messi venait à quitter librement le FC Barcelone d’ici le 31 août, date à laquelle expire sa clause libératoire selon lui alors que le club catalan que celle-ci n’est plus valable depuis le 10 juin, enrôler l’Argentin ne sera pas gratuit. Ses émoluments sont énormes, tout comme son éventuelle prime à la signature, et cela limite fortement le nombre de clubs qui pourraient l’accueillir. Ce serait notamment le cas du PSG, qui était pourtant annoncé comme l’une des écuries à même de recruter l’international argentin prochainement. Comme l’a expliqué L’Equipe ce mercredi, les décideurs du club de la capitale verrait comme « impossible » le fait de recruter celui qu’on surnomme La Pulga prochainement, quand bien même des retrouvailles avec Neymar et une association avec Kylian Mbappé serait alléchantes sur le papier. Et pour cause, d’après le quotidien français, le salaire de Lionel Messi nécessiterait une vente de l’une des deux stars actuelles de Thomas Tuchel. Une idée peu pertinente, car cela reviendrait à remplacer un joueur de 28 ou de 21 ans par un attaquant de 33 ans qui, aussi fort soit-il, n’incarne plus l’avenir. Plus encore, la tendance actuelle au sein du PSG serait de vouloir prolonger Neymar et Kylian Mbappé, et non de les vendre. En outre, après son bon parcours en Ligue des Champions, l’écurie parisienne souhaiterait soigner son image en Europe, et elle serait consciente qu’une offensive pour recruter Lionel Messi reviendrait à « se mettre toute la planète foot à dos ». C’est du moins ce qu’on soufflerait au sein du PSG d’après L’Equipe , d’autant que le recruter impliquerait de forcer la porte du fair-play financier avec les risques de sanctions potentielles que cela implique. Ainsi, bien qu’il ait été annoncé comme un point de chute éventuel pour Lionel Messi, l’hypothèse de voir le sextuple vainqueur du Soulier d’or européen du côté du Parc des Princes serait tout simplement utopique à l’heure actuelle, et ce dans un contexte où le PSG a d’autres postes à renforcer en priorité cet été, à savoir son entrejeu et le poste de latéral droit.

Manchester City la seule option viable, l’Inter hors course !