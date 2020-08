Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi aurait fait une incroyable demande à Neymar !

Publié le 26 août 2020 à 11h15 par T.M.

Décidé à quitter le FC Barcelone, Lionel Messi pourrait poser ses valises à Manchester City. Et y emmener également Neymar avec lui ?

Depuis quelques heures, le monde du football est en ébullition. En effet, face à la crise sans précédent qui frappe actuellement le FC Barcelone, Lionel Messi a demandé à quitter le club cet été. Dans un faxe envoyé ce mardi soir à sa direction, l’Argentin a clairement signifié ses envies d’ailleurs, souhaitant d’ailleurs faire jouer la clause dans son contrat lui permettant de s’en aller librement. Un énorme tremblement de terre se préparerait donc et ce mercredi, tout le monde se demande où pourrait aller Messi. Une priorité existerait : Manchester City. En effet, rejoindre les Citizens serait l’envie de La Pulga où des retrouvailles avec Pep Guardiola pourrait alors se faire. Néanmoins, d’autres retrouvailles pourraient se réaliser dans le nord de l’Angleterre.

Neymar dans les valises de Messi ?