Mercato - Barcelone : Pep Guardiola serait passé à l’action pour Lionel Messi !

Publié le 26 août 2020 à 10h30 par H.G.

Alors que Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone cet été, Pep Guardiola se serait d’ores et déjà entretenu avec l’attaquant argentin dans le but de le faire venir à Manchester City.

L’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone est plus que jamais incertain. En effet, ce mardi, l’international argentin a informé les dirigeants du club catalan de sa volonté de quitter le Barça dès cet été, via un burofax, en faisant jouer la clause de résiliation présente dans son contrat. Celle-ci était censée expirer le 10 juin dernier, mais plusieurs informations parues dans la presse avancent que le clan de Lionel Messi considérerait que le décalage de la saison 2019-2020 aurait de fait conduit à un nouveau délai pour utiliser cette clause. Ainsi, fort logiquement, plusieurs écuries européennes auraient été alertées par cette situation, à commencer par Manchester City. Et à en croire les deniers échos parus dans la presse, il semblerait que Pep Guardiola soit déjà passé à l’action afin de récupérer son ancien protégé.

De premier contacts auraient eu lieu entre Lionel Messi et Manchester City !