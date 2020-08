Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de bluff pour Lionel Messi ?

Publié le 26 août 2020 à 6h30 par Th.B.

Au coeur des rumeurs concernant son avenir, Lionel Messi n’aurait finalement jamais fait savoir à Ronald Koeman qui cultivait un désir concret de quitter le FC Barcelone cet été d’après ESPN. Néanmoins, la donne aurait considérablement changé ces dernières heures.

C’était la bombe de la journée de jeudi la semaine dernière. En début de soirée, la RAC1 révélait qu’au cours d’un entretien entre le joueur et Ronald Koeman, Lionel Messi avait fait part de sa volonté de quitter le FC Barcelone. De quoi déchaîner les rumeurs de transfert et les déclarations dans la presse d’acteurs plus ou moins proches du dossier. Cependant, d’après ESPN , il n’en serait rien. La branche britannique du média aurait eu confirmation de la part de l’entourage de Messi que l’Argentin n’avait pas fait part de ses velléités de départ au nouvel entraîneur du FC Barcelone. Et quoi qu’il arrive, Ronald Koeman compte sur lui. Mais Lionel Messi serait passé à l’action auprès de la direction du FC Barcelone.

Koeman ne lâche pas Messi, mais il se pourrait qu’il soit déjà trop tard...