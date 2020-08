Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman a tranché pour l'avenir de deux cadres du Barça !

Publié le 26 août 2020 à 1h00 par B.C.

Alors que Ronald Koeman souhaite procéder à une refonte de l'effectif du FC Barcelone dans les prochaines semaines, Gerard Piqué et Sergio Busquets ne devraient pas être concernés par ce grand ménage.

Après l'humiliation face au Bayern Munich, la direction du FC Barcelone a décidé de nommer Ronald Koeman en lieu et place de Quique Setién, arrivé cet hiver. Le Néerlandais a désormais la lourde responsabilité de relancer le club culé, et pour parvenir à ses fins, une refonte de l'effectif est attendue durant ce mercato. Plusieurs joueurs majeurs ont déjà été avertis qu'ils devaient se chercher un autre club, à l'instar de Samuel Umtiti, Arturo Vidal, Ivan Rakitic, ou encore Luis Suarez. Néanmoins, deux cadres du FC Barcelone ne seraient pas concernés par la révolution qui se prépare dans l'effectif blaugrana.

Busquets et Piqué devraient rester