Mercato - Barcelone : Koeman est encore loin du compte pour cette star !

Publié le 25 août 2020 à 19h30 par Bernard Colas

Recruté pour 120M€ (+40 de bonus) en 2018, Philippe Coutinho ne s'est jamais imposé au FC Barcelone. Malgré tout, Ronald Koeman souhaiterait relancer l'ancien milieu de Liverpool, prêté cette saison au Bayern Munich, mais l'entraîneur néerlandais est encore loin de parvenir à ses fins.

Récemment intronisé entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman doit déjà pencher sur de gros chantiers pour relancer l'écurie catalane, traumatisée après la déroute face au Bayern Munich (8-2) en Ligue des champions. Quelques jours seulement après son arrivée, le Néerlandais a déjà annoncé à certains joueurs, et pas des moindres, qu'il ne comptait pas sur eux pour cette nouvelle saison. Samuel Umtiti, Arturo Vidal, Ivan Rakitic, ou encore Luis Suarez n'entreraient pas dans les plans de l'entraîneur, à la différence de Philippe Coutinho. Alors que le milieu brésilien ne s'est jamais imposé du côté du Camp Nou, Ronald Koeman rêverait de le relancer dès la reprise, après un prêt d'une année au Bayern Munich. D'après les récentes informations de Mundo Deportivo , les deux hommes se seraient entretenus au lendemain de la finale de la Ligue des champions afin de faire le point sur la situation du joueur. L'ancien sélectionneur néerlandais aurait fait savoir à Coutinho qu’il avait sa place dans l’animation qu’il souhaite mettre en place au FC Barcelone, mais le retour de l'ancien de Liverpool au Barça n'est pas encore garanti.

Coutinho se voit plus en Premier League qu'au Barça

Bien qu'il soit flatté par les propos de Ronald Koeman, Philippe Coutinho ne se verrait pas forcément au FC Barcelone cette saison comme l'explique Marca . Après une expérience douloureuse en Catalogne et un passage contrasté au Bayern Munich, le milieu offensif privilégierait un retour en Premier League afin de retrouver les sommets. C'est en effet à Liverpool que Philippe Coutinho s'était révélé aux yeux de l'Europe entière. Comme nous vous l'avions révélé, Arsenal rêve notamment de s'attacher ses services, une piste toujours d'actualité à en croire Marca , notamment en raison des bonnes relations entre son agent Kia Joorabchian et les dirigeants londoniens. Manchester United et Chelsea se seraient également renseignés sur sa situation, mais un retour en Angleterre s'annonce également compliqué à se concrétiser pour Philippe Coutinho, en raison des exigences financières du FC Barcelone, qui réclame 80M€ pour son joueur, et des émoluments de ce dernier. Ce dernier point pourrait d'ailleurs créer une première mésentente entre Ronald Koeman et sa direction.

Le retour de Coutinho, pas vraiment dans les plans du Barça ?

Actuellement, le FC Barcelone cherche en effet à renflouer ses caisses et à alléger sa masse salariale. En prêtant Philippe Coutinho, le club culé était parvenu à s'exonérer de son salaire, que le Bayern Munich avait pris à sa charge, tout en obtenant un chèque de 8.5M€. Ainsi, le retour de milieu de terrain serait un problème supplémentaire pour le Barça, qui tente depuis plusieurs mois de se séparer de son joueur. Compte tenu du contexte actuel, un transfert semble peu probable pour l'heure. Un nouveau prêt pourrait alors arranger toutes les parties, à l'exception de Ronald Koeman, qui a visiblement de grands plans pour Philippe Coutinho. L'entraîneur du FC Barcelone attendrait de connaître les intentions de son joueur avant de prendre une décision finale.