Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman est déjà refroidi par une star !

Publié le 25 août 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Même s’il appartient toujours officiellement au FC Barcelone, Philippe Coutinho a laissé planer un énorme doute quant à son avenir cet été.

Alors qu’il n’entrait plus dans les plans du FC Barcelone il y a un an, Philippe Coutinho a été contraint à l’exil ces derniers mois, durant lesquels il a finalement été prêté au Bayern Munich. Mais le club bavarois, sacré vainqueur de la Ligue des Champions dimanche soir contre le PSG, a déjà décidé de ne pas lever l’option d’achat dont il dispose avec Coutinho. De plus, le nouvel entraineur du Barça, Ronald Koeman, semble avoir de grands projets pour le milieu offensif brésilien la saison prochaine. Mais pas sûr qu’il puisse compter sur lui…

Coutinho laisse planer un doute pour son avenir