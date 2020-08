Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay lâche un indice sur son avenir !

Publié le 24 août 2020 à 19h00 par La rédaction

Sur les tablettes de Ronald Koeman, nouvel entraîneur du FC Barcelone, qui souhaiterait récupérer son ancien protégé en sélection, Memphis Depay ne semblerait pas avoir la tête à un départ de l'OL.

Le FC Barcelone s'apprête à connaître une véritable mue. L’arrivée de Ronald Koeman qui a succédé à Quique Setien a redistribué les cartes au sein de l’effectif catalan. Le coach néerlandais n’entend pas faire les choses à moitié et prépare une véritable purge à Barcelone comme en témoigne la liste d'indésirables mise en place par l’ancien sélectionneur des Pays-Bas. Pour pallier cette grande vague de départs, Ronald Koeman veut réaliser un mercato à l'accent néerlandais car le nouveau coach du FC Barcelone ciblerait d’anciens protégés de sa sélection comme Donny Van de Beek, Georginio Wijnaldum ou encore Memphis Depay. Ce dernier serait la recrue idéale aux yeux de Ronald Koeman pour renforcer le secteur offensif des Blaugrana . Cependant, l’attaquant de l’OL n’envisagerait pas forcément un départ…

« Nous devons nous efforcer d’en faire plus. (...) Je sais que nous avons du travail devant nous »